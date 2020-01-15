تشكيل ناري للزمالك أمام الجونة في الدوري العام

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الابيض لمواجهة الجونة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب الجونة في بطولة الدوري الممتاز.





ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :





حراسة المرمى : محمد أبو جبل





خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء – محمد عبد الغني- حازم إمام





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما -محمد أوناجم وأشرف بن شرقي





خط الهجوم: مصطفى محمد





وسافر الفريق الابيض إلى الغردقة امس الثلاثاء، وذلك للدخول في معسكر مغلق لمدة ٢٤ ساعة في احد الفنادق القريبة من ملعب ستاد الجونة.