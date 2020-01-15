Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. المحكمة تواصل محاكمة مدير مكتب وزير الاستثمار سابقًا

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:59 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
Advertisements
تتسلم اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، التقرير الفني المقدم من لجنة الخبراء في محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود عبد المنعم.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، حيث أنه حصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيها، بسبب استغلاله لنفوذه وظيفته وإرتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته تلك فى تحقيق منافع ماديه وحصوله على هدايا عينية، على سبيل الرشوة من بعض أصحاب المصالح المتعاملين مع الوزارة محل عمله.

وتوصلت التحقيقات أن المتهم استغل سلطات ونفوذ وظيفته فى الاتصال والتواصل مع جهات حكومية عديدة بالدول لإنهاء مصالح لبعض المستفيدين وتسهيل الاستيلاء على أوراق وأموال خاصة تحت يد جهة العمل ومحاولة الحصول للغير على منفعة من أعمال الوظيفة العمومية.

وأسفرت التحقيقات عن عجز المتهم عن إثبات مصادر دخله بطرق مشروعة، حيث أفصحت التحريات أنه حصل على مبلغ 17 ألف دولار وقلادة ذهبية وخاتما «سوليتير» بقيمة 54 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استخدام نفوذه لدى مسؤولي محافظة القاهرة والشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، لاستصدار قرار بضم قطع أراضى، وإسناد مشروع العدادات الذكية للشركة.

كما حصل من عضو مجلس إدارة إحدى الشركات على مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي شركة التفتيش بوزارة الاستثمار لإصدار قرار بعزل رئيس مجلس إدارتها، وحصل على 2000 دولار شهريا من عضو مجلس إدارة شركة سياحة، أخذ منها 154 ألفا و854 جنيها مقابل استعمال نفوذه لدى مسئولي مصلحة الجوازات والهجرة في إنهاء إجراءات تجديد إقامة بعض العاملين الأجانب بالشركة بصفة دورية.

كما تدخل لدى عضو اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والقوى العاملة للحصول على تراخيص عمل بعض العمالة الأجنبية لصالح أحد فنادق شرم الذي وحصل على مبلغ 5000 جنيه رشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مصلحة الجوازات والهجرة بمطار القاهرة لإنهاء إجراءات دخول أحد العاملين الأجانب بشركته إلى البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الاستثمار محاكمة اخبار

أخبار تهمك

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 13 ساعة

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إحالة مسؤول سابق بـ"الاستثمار" للجنايات لتحقيقه ما يزيد عن 5 ملايين جنيه كسب غير مشروع

2 فبراير.. نظر دعوى بطلان المادة 119 من قانون الإثبات

تأجيل أولى جلسات محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار لـ14 مارس

اليوم.. بدء محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار لاتهامه بالكسب غير المشروع

تأجيل محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار لاتهامه بالرشوة

تأجيل محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار لاتهامه بالكسب غير المشروع 11 يونيو

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

05:40 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

05:03 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status