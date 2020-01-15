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شاب يصرخ من داخل السجون القطرية: "أعاني من السل" (فيديو)

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:03 ص
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أمير قطر
أمير قطر
داليا الحسين
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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لشاب قطري مسجون في أحد السجون القطرية بسبب تراكم الديون عليه وعدم قدرته على السداد، مشيرا إلى أنه يوجد آلاف الحالات مثل هذا الشاب رغم الدوحة تعيش على آبار الغاز.

وقال "موسى"، خلال تقديمه في برنامج على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن قطر لا تتكفل بمواطنيها وتدفع مليارات الدولارات لدعم ميليشيات الإرهاب، متابعا: "أسر قطرية كاملة في السجون عشان مش قادرين يسددوا الديون".

وأضاف الإعلامي، أن الشاب الذي يدعى عبد الله العنزي، تم حبسه لأنه لا يملك تسديد قيمة الدين"، متابعا: "استنجد الشاب في الفيديو بأمير قطر لدفع قيمة ديونهم للخروج من السجن، وأصيب هذا الشاب بمرض السل داخل السجن".

وأشار إلى أنه يوجد 600 مريض بداء السل داخل السجون القطرية ولا يتم علاجهم، مشيرا إلى أن هذا المرض أنتشر داخل السجون.
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