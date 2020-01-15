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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 14-1-2020.. وخسائر بالجملة للعملة الأمريكية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم:

تواصل أسعار الدولار التراجع في البنوك المصرية لتفقد 3 قروش في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، وتتابع بوابة الفجر سعر العملة الأمريكية لحظة بلحظة.


خسائر الدولار في الفترة الأخيرة
يسجل سعر صرف الدولار اليوم 15.86 للشراء و 15.96 للبيع، لتفقد أسعار الدولار حوالى 14 قرشا منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم.

وأرجع البنك المركزي ذلك التراجع إلي الزياده الملحوظة فى موارد البنوك من النقد الاجنبى و خاصه من استثمارات صناديق النقد الاجنبى فى الأسواق الماليه المصريه. 

وبلغ إجمالى تدفقات النقد الاجنبى للبنوك سجل حوالى 1.7 مليار دولار منذ يوم الاربعاء الماضى حتى اليوم.


أسعار الدولار في 2020:
قالت وكالة "بلومبرج" العالمية أن الجنيه المصري، أحد أفضل العملات أداءً في العالم خلال عام 2019، مستمر في الارتفاع مع زيادة تدفقات العملات الأجنبية، حيث كسر حاجز سعري رئيسي بعد دخول تدفقات تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت "بلومبرج"، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن الجنيه المصري سجل ارتفاعاً جديداً بلغ 1.5% ليصل إلى 15.83 مقابل الدولار أمس، ليتداول في مستوى أقل من 16 جنيها مقابل الدولار لأول مرة منذ مارس 2017، فيما شهدت البنوك المحلية تدفقات تصل إلى 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه المصري، الذي كان قد تم تحرير سعر صرفه أواخر 2016، أدى إلى تزايد جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي، والتي سجلت عائدا جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن البنك المركزي خفَّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 12.25% وذلك منذ أغسطس الماضي، ومن المحتمل أن يخفض معدل الفائدة مرة أخرى إلى حوالي 11.5% يوم الخميس القادم، وذلك وفقًا لاستطلاع آراء محللين اقتصاديين أجرته "بلومبرج".

ونقلت "بلومبرج" عن محمد أبو باشا ومصطفى البقلي، المحللين الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس، في مذكرة نُشِرَت اليوم الثلاثاء: "إن هذا يدعم النظرة الإيجابية للجنيه المصري، الذي لا يزال يجذب المستثمرين الأجانب، وذلك بفضل معدل العائد الحقيقي المرتفع وتقلص عجز الحساب الجاري وارتفاع الإيرادات من السياحة".

بدوره، قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث في شركة "نعيم للسمسرة" بالقاهرة إن أحد الأمور الرئيسية التي يجب النظر إليها في المستقبل سيكون التزامات الديون الخارجية لمصر، وقال "إنه من المرجح أن يتم تجديد ودائع دول الخليج أو تمديد آجالها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وتابع سانديب: "إذا كان هذا سيحدث، فإنه من المرجح أن يرتفع الجنيه المصري أو يظل في حدود 15.75 مقابل الدولار".

وأشار إلى أن ارتفاع الجنيه المصري يعكس كذلك دخول المستثمرين للسوق للحصول على عائدات مرتفعة قبل خفض الفائدة المتوقع يوم الخميس، حيث ارتفعت طلبات الشراء لأذون الخزانة المصرية خلال آخر عطاءين لتصل إلى حوالي 85 مليار جنيه (5.3 مليار دولار) في عطاء يوم الخميس الماضي وحده.

ونوهت "بلومبرج" إلى أن عمليات التيسير النقدي لا تؤثر سلباً بشكل كبير في معدل تدفقات المستثمرين في السندات الحكومية.

ويتوقع قطاع البحوث ببنك "سوسيتيه جنرال" ارتفاع الجنيه بنسبة 3.7% ليسجل نحو 15.35 جنيه مقابل الدولار وذلك بحلول نهاية العام الجاري.


أسعار الدولار في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.817

15.9455

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.85

15.95

سعر الدولار في بنك مصر

15.85

15.95

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.85

15.95

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.98

16.08

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.84

15.94

سعر الدولار في بنك بلوم

15.84

15.94

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.91

16.01

سعر الدولار في بنك SAIB

15.85

15.95

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.83

15.93

سعر الدولار في بنك HSBC

15.84

15.94

سعر الدولار في المصرف العربي

15.83

15.93

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.85

15.95

سعر الدولار في بنك عودة

15.83

15.93

سعر الدولار في بنك المشرق

15.84

15.94

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.88

15.98

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.85

15.95

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.83

15.93

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.84

15.94

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.84

15.94

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.83

15.93

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.83

15.93

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