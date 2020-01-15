الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء: شبورة مائية تصل لحد الضباب



وأفاد البيان أنه يسود طقس مائل دافئ علي كافة الانحاء نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل إلى حد الصقيع علي شمال الصعيد ووسط سيناء والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة والامطار علي غرب البلاد.



وأما عن حالة البحرين، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويصل ارتفاع الموج 2،5 متر، بينما هناك اعتدالا في حركة البحر الأحمر، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من المدن:

لقاهرة 11 24

شبين الكوم 10 23

طنطا 10 22

دمنهور 10 20

الإسكندرية 11 21

بلطيم 10 21

مطروح 10 19

السلوم 09 17

سيوة 10 17

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 10 24

الاسماعيلية 10 24

السويس 12 22

العريش 10 22

رفح 09 21

رأس سدر 12 21

نخل 04 23

نويبع 15 25

طابا 10 22

كاترين 06 18

الطور 11 22

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 11 24

مرسى علم 15 23

الفيوم 11 25

بنى سويف 10 25

المنيا 09 25

أسيوط 08 26

سوهاج 08 26

قنا 08 27

الأقصر 09 28

أسوان 12 29

أبوسمبل 10 25

الوادى الجديد 11 26

شلاتين 17 26

ابو رماد 16 25

حلايب 19 24

رأس حدربة 18 23

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا عن طقس اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير، ولمدة 24 ساعة، حيث توجد شبورة مائية صباحا علي شمال البلاد تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب.