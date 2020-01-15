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"التموين": "الفول كان هيوصل سعره لـ30 جنيه لولا هذا الإجراء"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:56 ص
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وزير التموين علي مصيلحي
وزير التموين علي مصيلحي
كساب أحمد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الدولة العام الماضي قامت بشراء مخزون كبير من الفول، بسبب وجود موجة طقس باردة في أستراليا وبعض الدول أدت للتأثر على إنتاجية محصول الفول.

وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية dmc""، مساء الثلاثاء: "لو مكنش عندنا مخزون كافي كان سعر الكيلو وصل لـ30 جنيه، لكن إحنا حافظنا على الأسعار بسبب المخزون المحلي".

وأشار وزير التموين إلى أن التنمية الاقتصادية أدت لإرتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، معقبًا: "عام 2020 سيكون أفضل كثيرًا من الأعوام الماضية".
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