أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-1-2020.. والمعدن الأصفر يواصل التراجع لليوم الثالث

أسعار الذهب اليوم





استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات باستمرار تراجع المعدن الأصفر لليوم الثالث على التوالي مع استمرار حالة التذبذب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 592.58 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 692.34 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 790.09 جنيها.





سعر الجنيه الذهب اليوم 5,531 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 592.58 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 692.34 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 790.09 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,531 جنيه.









أسعار الذهب الأن



