Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل سليمانى وكوارث طبيعة.. بداية عام قاسية على دولة إيران

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:47 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
Advertisements
مع بداية كل عام يتطلع الجميع لمستقبل أفضل، ولكن لا أحد يعلم ما يخبئه القدر، وعلى الصعيد السياسي كانت بداية عام 2020، قاسية بدرجة كبيرة على دولة إيران.

وترصد لكم الفجر فى التقرير التالي أبرز الأحدث القاسية التى مرت بها إيران مع بداية العام الجديد:

مقتل قاسم سليماني
فى ضربة موجعة ومؤلمة لـ إيران، أعلنت الولايات المتحدة عن استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري وأحد أبرز جنرالات إيران، قاسم سليماني، في عملية عسكرية شنتها بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

وتسببت هذه العملية فى حالة من الغضب الكبير في إيران، وأطلق المسئولون الإيرانيون، بدءًا من المرشد الأعلى علي خامنئي، وحتى قيادة فيلق القدس، التهديد والوعيد للولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة من دول الخليج.

وحاولت إيران القصاص لـ إغتيال سليماني من خلال إطلاق نحو 15 صاروخا مستهدفة قاعدتين عسكريتين لـ الولايات المتحدة فى محافظتى الأنبار وآربيل فى العراق.

ولا يزال التصعيد مستمرًا بين الطرفين، حيث من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة مستقبلا، سلسلة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران، في الوقت الذي تشهد فيه طهران موجة واسعة من الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

تحطم طائرة ركاب أوكرانية
وأثناء محاولة، الإنتقام لمقتل سليماني، إستهدفت صواريخ الحرس الثوري الإيرانى طائرة ركاب أوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار خامنئى الدولي فى طهران، الأمر الذى أسفر عن تحطمها ومقتل كل من كانوا على متنها ويصل عددهم إلى 176 شخصا.

واعترف الحرس الثوري بمسئوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، بعد ثلاثة أيام من الإنكار، بحجة: "أننا كنا في حالة تأهب قصوى للرد على أي إعتداء أمريكي".

وأوضحت الهيئة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في تصريحات إعلامية، إن الطائرة تم اعتبارها "هدفًا معاديًا" بعد أن انحرفت نحو "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري.

ومن جانبه أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن "أسفه الشديد" لمسئولية بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية.

زلزال قوي يضرب قرب منشأة نووية إيرانية
وتأكيدا لقساوة عام 2020 على إيران، ضرب زلزال الأربعاء الماضى، منطقة تبعد نحو 50 كيلو عن محطة بوشهر الإيرانية، وذلك حسبما أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

وأعلن المعهد الأميركي على موقعه الإلكتروني، أن الزلزال، الذي حدد على عمق 10 كلم، ضرب منطقة بجنوب شرق برازجان بقوة 4.5 درجة.

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن الزلزال شعر به في بوشهر، موقع المحطة النووية الوحيدة في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لقوات تحطم الطائرة الاوكرانية الطائرة الاوكرانية الطائرة الأوكراني

أخبار تهمك

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 4 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ أقل من ساعة

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 10 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

إيران تعلن الحداد 3 أيام عقب اغتيال سليماني

إيران تستدعي السفير السويسري في طهران

إيران.. قوات الأمن تطارد المحتجين في شوارع طهران

الرئيس الأوكراني: إيران وعدت بمحاسبة جميع المسؤولين في حادث الطائرة

متظاهرون إيرانيون يحرقون صور "قاسم سليماني"

بومبيو: الشعب الإيراني سئم من وحشية الحرس الثوري وفساده

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

10:37 م

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

04:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status