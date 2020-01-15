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"التموين": "رغيف الخبز بـ5 قروش.. وأمريكا مش بتعمل كده"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:01 ص
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وزير التموين علي مصيلحي
وزير التموين علي مصيلحي
كساب أحمد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن هناك 72 مليون مواطن مستفيد من الخبز، وهذا يعني أن 72% من الشعب المصري يشتري رغيف الخبز بـ5 قروش، معقبًا: "أمريكا مش بتعمل كده".

وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية dmc""، مساء الثلاثاء، أن نسبة من يحصل على السلع التموينية 64 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الوزارة عندما بدأت تنقية بطاقات التموين وجدت الكثير من البيانات المزيفة، والخاطئة، والرقم القومي كان مكرر في الكثير من البطاقات.

ولفت وزير التموين إلى أنه بسبب تنقية بطاقات التموين أصبح لدى الوزارة لأول مرة قاعدة بيانات لا يوجد فيها رقم خطأ، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإزالة كافة الأرقام المكررة أو المزورة.
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