مواجهات مراقبة للزرقا في الدور الثاني بدورى القسم الثاني

إختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا، منافسات الدور الأول، للمجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، بالتواجد في المركز الأخير.





وخاض الزرقا، 11 مباراة في الدور الأول، لم يحقق الفوز، وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 7 مباريات ، سجل لاعبيه 5 أهداف عن طريق بإسم عادل هدفين، وهدف لكل من نور العشرى وأحمد سمير موسى ويوسف حسن، وسكنت شباكه16 هدف.



و يقدم "الفجر الرياضي" مباريات الزرقا في الدور الثاني :



1- المريخ مع الزرقا

2- الزرقا مع فريق جمهورية شبين

3- الداخلية مع الزرقا

4- الزرقامع فريق سيراميكا

5- بتروجت مع الزرقا

6- الزرقا مع النصر

7- الزرقا مع القناة

8- الترسانة مع الزرقا

9- الزرقا مع كوكاكولا

10- منتخب السويس مع الزرقا

11- الزرقا مع النجوم





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 27 نقطة

2- الداخلية 19 نقطة

3- القناة 19 نقطة

4- منتخب السويس 17 نقطة

5- كوكاكولا 16 نقطة

6- بتروجت 15 نقطة

7- النجوم 14 نقطة

8- جمهورية شبين 14 نقطة

9- النصر 14 نقطة

10- الترسانة 9 نقاط

11- المريخ 6 نقاط

12- الزرقا 4 نقاط