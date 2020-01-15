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بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على الحب الوحيد في حياة ميرنا المهندس

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:22 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة الراحلة ميرنا المهندس، مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعد حديث الفنانة ريم البارودي، عنها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثى.

ميرنا المهندس، كانت من أشهر الفنانات في جيلها كما أنها قدمت العديد من الأعمال الناجحة بمشوارها الفني مع أكبر النجوم السينما وكانت مسيرتها الفنية مليئة بالنجاحات.

قصة حب ميرنا المهندس وأمير شاهين
رغم النجاحات التي حققتها الفنانة ميرنا المهندس، في مجال الفن إلا أنها عانت بسبب مرضها السرطان، الذي لازمها منذ الطفولة، ولم تسطيع أن تحقق حلمها وتتزوج من الحب الوحيد في حياتها وهو الفنان أمير شاهين.

وكشف شاهين خلال لقاء سابق له، في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC"، أن ميرنا المهندس، هي حب حياته الأول والأخير، لافتا إلى أنه كانا من المفترض أن يتزوجا إلا أن الوقت لم يمهلهما.

وأضاف "شاهين"، قائلا: "ميرنا أطيب إنسانه على وجه الأرض، ملاك، ومرضها كان منذ طفولتها وعمرها 16 سنة".


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الكلمات المفتاحية

ميرنا المهندس جورج سيدهم الفجر الفني

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