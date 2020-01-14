ننفرد بقرار هام للجنة مسابقات القسم الرابع بالدقهلية

أصدرت لجنة مسابقات القسم الرابع بالدقهلية قرارها اليوم بخصوص واقعة إشراك لاعب بشكل غير قانونى من قبل مركز شباب الخيارية خلال مباريات فريقه الماضية بالدور الأول للمجموعة الثانية.



قرار اللجنة جاء بإحتساب مركز شباب الخيارية خاسرا بجميع مبارياته بنتيجة ٢-٠ حتى الأن نظرا لإشراكه اللاعب جمال رمضان محمد سيد احمد بأوراق مزورة بخصوص موقفه التجنيدى.



وكان نادى عزب أشمون أحد فرق المجموعة قد تقدم بشكوى تفيد بوجود حالة تزوير بمركز شباب الخيارية وقد إجتمعت اللجنة لبحث موضوع الشكوى وبعد التواصل مع نادى الخيارية وأطراف الشكوى تم التأكد من ثبوت واقعة التزوير.



ولم يقدم مركز شباب الخيارية للجنة مايثبت بطلان الإدعاء بوجود واقعة تزوير حيث قدم مسئولى النادى أوراق تفيد بقيد اللاعب بإحدى الجامعات المفتوحة و تعللوا بقيد اللاعب خلال ٣ مواسم سابقة مع فريق شها بنفس المستندات وعدم علمهم بالواقعة.



وتقضى قواعد قيد اللاعبين الجدد أن يكون اللاعب المتقدم للقيد مازال طالبا أو حصل على موقف نهائي من منطقة التجنيد التابع لها وهو ما لم يثبت فى حالة لاعب الخيارية.



بهذا القرار يتراجع مركز شباب الخيارية من المركز الأول بالمجموعة الثانية ليحتل مؤخرة ترتيب فرق المجموعة.