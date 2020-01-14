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بعد وفاة نجلها.. 'الوطنية للصحافة' تطالب باحترام أحزان أسرة مايا مرسي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:36 م
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مايا مرسي ونجلها
مايا مرسي ونجلها
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تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالعزاء للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في وفاة نجلها، متمنية أن يغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهمها الصبر والسلوان.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم، إنها تدرك حجم الحزن الكبير لحدث هو الأكثر قسوة على قلب أي أم، ولسيدة فاضلة عُرفت بالتفاني في خدمة قضايا المرأة، وشاء الله العلي القدير أن يسترد وديعته.

وأضافت الهيئة أنها تدرك الموقف الصعب الذي تمر به الأسرة الكريمة، بفقدان شاب في مقتبل العمر، ولا نملك إزاء مشيئته سبحانه وتعالى، إلا أن نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون"، "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وناشدت الهيئة، وسائل الإعلام، أن تقدر أحزان الأسرة وتحترم خصوصيتها، وأن تلتزم بنشر خبر الوفاة والنعي، دون الإفراط في نشر موضوعات وصور تتسبب في مزيد من الألم.
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