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خبيرة: هناك تعنت إثيوبي وعناد ضد الاقتراحات المصرية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:56 ص
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هبة القدسي
هبة القدسي
هدى عبدالرازق
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قال هبة القدسي، خبيرة في الشأن الدولي، إن هناك تحركات أثيوبية وسودانية لمحاولة مواجهة الضغوط المصرية على الجانب الأمريكي فيما يتعلق بتحقيق نتيجة فعلية في مفاوضات سد النهضة.

وأشارت "القدسي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه حتى الآن لم تخرج وزارة الخزانة الأمريكية بأي تصريح حول نتائج المفاوضات، منوهة بأن المناخ العام لا يشير إلى أي تفاؤل، حيث هناك تعنت أثيوبي شديد، ونوع من العناد فيما قدم من اقتراحات من الجانب المصري.

وأضافت الخبيرة في الشأن الدولي، أن أثيوبيا تخطط للانتهاء من هذا السد ثم بناء نحو 70 سد أخر بغرض تنفيذ مشروعات تنموية زراعية، معتبرة الوسيط الأمريكي هو الأكثر قدرة على تحقيق انفراجة في الوضع القائم.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات مصر سد النهضة توك شو أخبار

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