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حماد صدقي: هدفنا المربع الذهبي مع سموحة
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:39 م
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علي نبوي
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أكد حمادة صدقي المدير الفني الجديد لسموحة بأنه يتطلع مع جهازه المعاون واللاعبين لإعادة الفريق السكندري لمكانة مميزة في جدول ترتيب الدوري.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"سنجتهد لكي نكون في المربع الذهبي وهناك رغبة من اللاعبين على تحقيق ذلك".
وتابع :"بشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام حسن وبذلوا مجهود كبير ونجحوا في بقاء الفريق الموسم السابق، ونتطلع لاحتلال مكان مميز هذا الموسم".
وزاد :"نحاول الاجتهاد على قدر المستطاع وأن نعيد سموحة لمكان يليق بإسمه وعلى اللاعبين أن يعملوا بشكل جيد".
وأشار :"كان هناك مفاوضات مع أكثر من ناد قبل العودة من السودان ولكني فضلت سموحة".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"سنجتهد لكي نكون في المربع الذهبي وهناك رغبة من اللاعبين على تحقيق ذلك".
وتابع :"بشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام حسن وبذلوا مجهود كبير ونجحوا في بقاء الفريق الموسم السابق، ونتطلع لاحتلال مكان مميز هذا الموسم".
وزاد :"نحاول الاجتهاد على قدر المستطاع وأن نعيد سموحة لمكان يليق بإسمه وعلى اللاعبين أن يعملوا بشكل جيد".
وأشار :"كان هناك مفاوضات مع أكثر من ناد قبل العودة من السودان ولكني فضلت سموحة".
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