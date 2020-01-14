حماد صدقي: هدفنا المربع الذهبي مع سموحة

أكد حمادة صدقي المدير الفني الجديد لسموحة بأنه يتطلع مع جهازه المعاون واللاعبين لإعادة الفريق السكندري لمكانة مميزة في جدول ترتيب الدوري.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"سنجتهد لكي نكون في المربع الذهبي وهناك رغبة من اللاعبين على تحقيق ذلك".



وتابع :"بشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام حسن وبذلوا مجهود كبير ونجحوا في بقاء الفريق الموسم السابق، ونتطلع لاحتلال مكان مميز هذا الموسم".



وزاد :"نحاول الاجتهاد على قدر المستطاع وأن نعيد سموحة لمكان يليق بإسمه وعلى اللاعبين أن يعملوا بشكل جيد".



وأشار :"كان هناك مفاوضات مع أكثر من ناد قبل العودة من السودان ولكني فضلت سموحة".