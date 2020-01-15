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علي مصيلحي: لا أكل السلع التموينية لهذا السبب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:44 ص
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وزير التموين علي مصيلحي
وزير التموين علي مصيلحي
كساب أحمد
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن السلع التموينية التي يقوم بشرائها المواطنين في مكتبه دائمًا، للإطلاع على جودة هذه السلع التي يتناولها المواطنين، مشيرا إلى أنه لا يستعمل السلع التموينية في منزله، بسبب عدم امتلاكه بطاقة تموينية.

وتابع "المصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية dmc"مساء الثلاثاء، أن كافة منتجات السلع التموينية التي يحصل عليعا المواطنين بجودة عالية، معقبًا: "السكر والزيت بتاعنا زي الفل".

ولفت وزير التموين، إلى أن الدعم من أهم وسائل تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، خاصة أن كل المواطنين لا يمتلكون دخل مرتفع، مشيرًا الى أن أمريكا رغم كونها أكبر قوى اقتصادية ما زال لديها دعم غذاء.
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وزير التموين علي مصيلحي السلع التموينية أخبار

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