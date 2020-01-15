Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الكنيسة تحتفل بختان المسيح

الأربعاء 15/يناير/2020 - 05:14 ص
Advertisements
عيد الختان
عيد الختان
حازم رفعت
Advertisements
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأربعاء، بعيد ختان السيد المسيح.

يُذكر أن السيد المسيح تم ختانه -وفقا للعقيدة المسيحية-  في اليوم الثامن من ميلاده بحسب الطقس اليهودي، لكي ‏يكمل الوصية كما يقول القديس بولس الرسول في سفر أعمال الرسل: "وبه ‏أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها ‏أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذى إقامه من الأموات واذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم آحياكم معه ‏مسامحا لكم بجميع الخطايا أي أننا في عهد النعمة نحفظ الختان الروحي القلبي بالتوبة عن الخطايا لنحيا للرب ‏في البر والقداسة".

ويعد عيد الختان هو أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى التي تعيد فيها الكنيسة للسيد المسيح له المجد، في يوم ٦ طوبه من كل عام قبطي، وفي هذا اليوم ترتب الكنيسة تذكار صعود النبي إيليا إلى السماء عبر مركبة نارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد الختان الكنيست اخبار الكنيسة

أخبار تهمك

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ حوالي 9 ساعات

كيكي يغير خريطة تدريبات برشلونة من اليوم الأول

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. ترامب يجتمع مع الوزراء المشاركين في مباحثات سد النهضة

منذ ساعة الا ربع

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

يورجن كلوب يكشف سبب غضب نجوم ليفربول منه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مدافع الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار جديد تجاه فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في قضية القتيل بمنزلهما

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

منذ أقل من ساعة

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفل بتذكار أعيادها السيدية

أسقف اليونان يحتفل اليوم بعيد الختان

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الختان

غدا.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس

البابا تواضروس يستقبل رئيس الكنيسة النرويجية

اليوم.. الأنبا كيرلسيتراس قداس الغطاس بكنيسة مار يوحنا بنجع حمادي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
09:35 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

عاجل.. الخارجية تكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة في واشنطن

05:40 ص

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعليق مفاجئ من مدرب برشلونة الجديد

05:03 ص

عاجل.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي بسبب كهربا

03:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status