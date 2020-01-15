اليوم.. الكنيسة تحتفل بختان المسيح

لكي ‏يكمل الوصية كما يقول القديس بولس الرسول في سفر أعمال الرسل: "وبه ‏أيضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح مدفونين معه في المعمودية التي فيها ‏أقمتم أيضا معه بإيمان عمل الله الذى إقامه من الأموات واذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلف جسدكم آحياكم معه ‏مسامحا لكم بجميع الخطايا أي أننا في عهد النعمة نحفظ الختان الروحي القلبي بالتوبة عن الخطايا لنحيا للرب ‏في البر والقداسة".



ويعد عيد الختان هو أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى التي تعيد فيها الكنيسة للسيد المسيح له المجد، في يوم ٦ طوبه من كل عام قبطي، وفي هذا اليوم ترتب الكنيسة تذكار صعود النبي إيليا إلى السماء عبر مركبة نارية.

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الأربعاء، بعيد ختان السيد المسيح.يُذكر أن السيد المسيح تم ختانه -وفقا للعقيدة المسيحية- في اليوم الثامن من ميلاده بحسب الطقس اليهودي،