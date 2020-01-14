وزير التعليم: امتحانات الثانوية ليست من خارج المنهج

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" على شكاوى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي التي تزعم صعوبة الامتحانات، قائلا إن "التقييم المعدل في المرحلة الثانوية يقيس "مستوي فهم مخرجات التعلم" وليس حفظ الكتاب المدرسي، الأسئلة ليست من خارج المنهج بينما هي ليست من الكتاب ولكنها مرتبطة بمخرجات التعلم المشروحة في الكتاب".



