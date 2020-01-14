أنباء عن الإطاحة بكريستيان جروس.. وإدارة الأهلي تفاوض البديل

ذكرت تقارير صحفية صربية، أن إدارة أهلي جدة تدرس الإطاحة بمدرب الفريق الأول لكرة القدم، كريستيان جروس، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي تفاوض المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ليكون بديلاً للمدرب الحالي جروس.

وحسب ما أوضحت أيضاً أن الإدارة ترى في ميلويفيتش المدرب الأفضل لقيادة الفريق، بدلًا من جروس، الذي يوجد تحفظات كبيرة على أسلوب لعبه في المباريات.





جدير بالذكر أن كريستيان جروس، تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في شهر أكتوبر الماضي من عام 2019، خلفاً للمدرب المؤقت صالح المحمدي، الذي تم تنصيبه بعد إقالة برانكو ايفانكوفيتش.





وخاض جروس حتى الآن مع الأهلي 9 لقاءات، حقق الفوز في 6 مباريات، وخسر ثلاث مرات، وسجل 19 هدف ودخل مرماه 11 هدف.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة، يوم الثامن عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.