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رسالة سارة من وزير التعليم لطلبة ثانوي

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:30 ص
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، متوسطة المستوى بكل تأكيد والمشكلة في الإصرار على التحضير بدون تعلم حقيقي.

وأضاف "شوقي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "الأسئلة ليست من خارج المنهج" وأقول للمرة المائة هذه عبارة مضللة وغير علمية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "يضع هذه الأسئلة عدد كبير من السادة المعلمين والأساتذة في المركز القومي للامتحانات على أسس علمية ومعايير عالمية، الامتحانات في العالم أجمع تقيس فهم مستهدفات التعلم وليست تكرار لمسألة معروفة متفق عليها تدربنا علي حفظها واستعادتها، ليس هذا تعليما وإنما تحايل للحصول علي درجات زائفة لا تعكس أي فهم لما كان ينبغي فهمه".
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وزير التربية والتعليم طارق شوقي امتحانات اخبار

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