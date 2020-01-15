ناجح إبراهيم: نحتاج إلى إعمال فكر المراجعة

قال ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، إن فقه المراجعة غائب، منوها بأن هناك عشرات الميليشيات في المنطقة العربية سواء شيعية أو تكفيرية أو غيرها، وكلها تحتاج إلى المراجعة، وأن تعود لحظيرة الوطن.



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن المراجعة الفكرية تختصر الدماء والخسائر في الأموال، ولو تم مراجعة نصف عدد الميليشيات سنوفر كثير من الدماء، مؤكدا أن فقه المراجعة أحد أنواع الفقه الإسلامي الذي تم هجره.



وأضاف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، أن أي إنسان في مرحلة معينة يمكن أن يقتنع اقتناع كامل ثم يتزحزح عن قناعاته، منوها بأن كثيرا من اليساريين والداعشيين والإشتراكين تراجعوا عن أفكارهم، معلقا: "مفيش ثوابت في الفكر العقلي".

