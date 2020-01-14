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عاجل.. رد رسمي من رابيد فيينا على انتقال لاعبه للأهلي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:03 م
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لاعب_رابيد_ فيينا_ النمساوى
لاعب_رابيد_ فيينا_ النمساوى
الفجر الرياضي
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كشفت صحيفة "كوريير" النمساوية عن وجود رغبة قوية من قبل النادي الأهلي للتعاقد مع أليو بادجى مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوى، الذي يحمل الجنسية السنغالية ويبلغ من العمر 22 عاماً فقط خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلق زوران باريزيتش المدير التنفيذي للفريق النمساوي قائلاً: «كل شيء ممكن حدوثه بخصوص انتقال المهاجم السنغالي أليو بادجي إلى الأهلي المصري», ولم يعلّق باريزيتش عن خط سير المفاوضات أو الأمور المالية المتعلّقة بالصفقة.


ولا ينال المهاجم السنغالي "أليو باجي" قبولاً لدى جماهير فريقه النمساوي خاصةً بعد الواقعة التي بدرت منه قبل أسابيع في أعياد الميلاد عندما قام بنشر صورةً له وهو يرتدي شعار فريق ريد بول سالزبورج.


وعلى الرغم من إعتذار اللاعب للجماهير بعد تلك الواقعة إلا أنّ الجماهير لا ترضى باستمرار اللاعب في فريقها وتسعى لعدم استمراره في الفريق قبل العودة لاستئناف بطولة الدوري منتصف الشهر المقبل.

يشار إلى أن بادجى صاحب الـ22 عامًا، بدأ مسيرته الاحترافية فى نادى كاسا سبورت السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي فى 2017، وانتقل فى 2019 إلى رابيد فيينا النمساوى.
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