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المركز الإعلامي لمجلس النواب الليبي: "أحلام أردوغان لن تتحقق"

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:07 ص
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
داليا الحسين
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قال حميد الصافي، رئيس المركز الإعلامي الخاص برئيس مجلس النواب الليبي، إن مفاوضات موسكو أثبتت القدرات الدبلوماسية لـ عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وتابع الصافي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد "، أن عقيلة وحفتر لن يرحبان بأي مبادرات خبيثة تصب في مصلحة دول معينة، وتسمح بالتدخل في ليبيا، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار رئيس لمجلس رئاسي جديد، عقب مؤتمر برلين حول ليبيا، ومن ثم اختيار رئيس حكومة وحدة وطنية حقيقية يشكل وزارته حال الحصول على ثقة مجلس النواب، معلقا: "حكومة السراج شقاق وليست وفاق".

وأكد أن الجيش الليبي عازم على تطهير ليبيا من كافة الميليشيات والعناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن الجيش يسيطر على ما يقرب من 87% من الأراضي الليبية.

وحول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن ليبيا جزء من الدولة العثمانية قال الصافي: "أحلام واهية" والشعب الليبي لن يرضخ لأمنيات هذا الشخص.

وأكمل "الجيش الليبي قادر على دحر العدوان التركي، وحماية ليبيا من التدخلات السافرة، ومن حق قائد القوات المسلحة طلب المساعدة من أي دولة عربية في ظل الاتفاقية العربية المشتركة".
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات موسكو ليبيا لقوات تركيا

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