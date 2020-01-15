أحمد موسى يشكر جامعة عين شمس لهذا السبب



وتابع موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المقال يتناول جرائم العثمانيين، والتاريخ الحقيقي لهم، والمذابح التي ارتكبوها من تقطيع للرؤوس في القاهرة، وكذلك أيامهم السوداء وقت الغزو والاحتلال لمصر.



وأضاف الإعلامي أن الاستعانة بمثل هذا المقال في الامتحان يجعل الشباب وطلبة الجامعات يعرفون تاريخ نظام أجداد أردوغان وما فعلوه في مصر، لافتا إلى أن الكلية اختارت المقال ضمن مقالات التحليل السياسي.



وأشار إلى أن الأتراك يعدون مسلسلات فنية لتحسين صورتهم في العقول ولكن صورة الأتراك والعثمانين ستظل سوداء في العقول، مطالبا القائمين على الفن في مصر بعمل العديد من الأعمال الدرامية على غرار ممالك النار التي تكشف مساوئ النظام العثماني.

قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس جامعة عين شمس وأعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن يهتمون بتنمية وعي طلاب كلية الألسن من خلال الإستعانة بمقالات مثل التي نشرها 15 نوفمبر الماضي في الأهرام عن مساوئ الحكم العثماني، موجها الشكر للدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.