الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

أغلق مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد العروض العديدة التي وصلت له.





وكان أبرز العروض لمصطفى محمد من نادي رينجرز الاسكتلندي الذي تقدم بعرض رسمي للزمالك لضم اللاعب في يناير الجاري.





وأكد أمير مرتضى المشرف العام لفريق الكرة بالزملك لمهاجم الزمالك أن النادي لن يقف في مستقبل أي لاعب والدليل على ذلك الموافقة على احتراف عمر جابر ومحمد عبد الشافي وغيرهم من قبل وكان ذلك في الوقت المناسب لهم وللنادي ومع توافر البديل.



