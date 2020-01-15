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الزمالك ينهي أحلام مصطفى محمد

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:32 ص
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مصطفى محمد
مصطفى محمد
هاني عصام
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أغلق مسئولو نادي الزمالك بشكل نهائي ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد العروض العديدة التي وصلت له.

وكان أبرز العروض لمصطفى محمد من نادي رينجرز الاسكتلندي الذي تقدم بعرض رسمي للزمالك لضم اللاعب في يناير الجاري.

وأكد أمير مرتضى المشرف العام لفريق الكرة بالزملك لمهاجم الزمالك أن النادي لن يقف في مستقبل أي لاعب والدليل على ذلك الموافقة على احتراف عمر جابر ومحمد عبد الشافي وغيرهم من قبل وكان ذلك في الوقت المناسب لهم وللنادي ومع توافر البديل.

ويعاني الزمالك من نقص هجومي كبير حاليًا وعدم تواجد سوى مصطفى محمد وعمر السعيد فقط والأخير مستواه غير ثابت وهو ما يدفع المدير الفني للاعتماد على مصطفى محمد بشكل ثابت.
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