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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التيفور

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:49 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وكالة سانا للأنباء السورية، مساء الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي.


وسبق أن ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافا داخل سوريا.

 وقال مصدر بالتحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد في تصريح لرويترز، إن من المعتقد أن أربعة صواريخ كروز اجتازت الساحل عبر المجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا.

 وأطلقت إسرائيل مئات الصواريخ على سوريا في السنوات الأخيرة، مستهدفة فصائل مسلحة تدعمها إيران في سوريا وعتادا أرسلته جماعة حزب الله اللبنانية المؤيدة لإيران لدعم قوات الأسد.

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مطار التيفور عدوان الدفاعات الجوية السورية آفا

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