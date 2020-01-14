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فؤاد علام: تركيا وقطر لهما دور كبير بنقل الدواعش للحرب في سوريا

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:56 م
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اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام
هدى عبدالرازق
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قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن الشباب الذين انضموا للجماعات المتطرفة لديهم معتقدات منحرفة، ومفاهيم دينية مغلوطة، مناشدًا المؤسسات الدينية أن يعملوا على تصحيح مثل تلك الأفكار.

وأشار "علام"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة الإسلامية أكذوبة، والقائمين على شئون تلك الجماعات هم طامعين في الأموال، منوها بأن تركيا وقطر لهم دور كبير في نقل الدواعش إلى مناطق الحروب في الدول العربية كسوريا، وليبيا.

وأضاف نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك خطة للأجهزة الأمنية في كيفية مراقبة المسافرين إلى تركيا وقطر، حيث أننا نمر بمرحلة دقيقة.
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