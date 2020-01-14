انطلاقة قوية للموسم الثاني من "أسرار والنجوم" على قناة مايسترو mtc

حقق برنامج "أسرار والنجوم" الذي تقدمه المطربة والإعلامية أسرار الجمال، في موسمه الثاني نجاحا في حلقته الأولي عبر قناة مايسترو، واستضافت من خلالها نخبة من نجوم الغناء والموسيقي وهم الملحن والموزع أحمد بدوى، والمطرب الشاب ادهم وجدي، والمطربة السودانية ستونة، وزوجها الملحن كمال يعقوب، وابدعوا في غناء مجموعة من الاغاني المتنوعة.

واستقبلت المطربة أسرار الجمال العديد من المكالمات الهاتفية من قبل الجمهور لتقديم التهنئة الي البرنامج الذى يلقي الضوء علي الأصوات الغنائية الجميلة ومناقشة موضوعات اجتماعية تهم الأسرة المصرية.

وقدمت المطربة والإعلامية أسرار الجمال ديتو غنائي مع ضيوف البرنامج لمشاركتهم في إضفاء تفاعل معهم وتشجعيهم من اجل الظهور أمام الشاشة والجمهور المتابع للبرنامج مزيدا من الجاذبية نحو البرنامج الذى يعد من ضمن البرنامج الفنية التي تهم الاصوات الجميلة والأصيلة.

البرنامج من إعداد وتقديم المطربة والإعلامية أسرار الجمال، إعداد وسوشيال ميديا وليد محمد، إنتاج شركة ستار لايت م. مصطفي بدران، إخراج مصطفي كامل.