"نيويورك تايمز" تكشف إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخين إيرانيين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الثلاثاء، عن لقطات مصورة جديدة سجلتها كاميرا أمنية أظهرت إصابة صاروخين إيرانيين الطائرة التجارية الأوكرانية بفارق 30 ثانية الواحد عن الآخر بعد إقلاعها من طهران في الثامن من يناير.

وقالت الصحيفة، إن الصاروخين أطلقا من منشأة عسكرية إيرانية تبعد نحو 12 كيلومترا عن الطائرة.

وأضافت أن أيا من الصاروخين لم يسقط الطائرة على الفور وأن التسجيل المصور أوضح أن الطائرة شبت فيها النار وعادت صوب مطار طهران.

ووقع الحادث في وقت توتر شديد شهدته المنطقة، بعد ساعات قليلة من استهداف النظام الإيراني لقاعدة أمريكية في العراق، رداً على مقتل واشنطن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا قاسم سليماني، إثر غارة من طائرة أمريكية مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق، في 3 يناير الجاري.

Ukraine Flight 752: New Video Shows First Missile Hit Plane https://nyti.ms/2Rialb7 via @nytvideo



