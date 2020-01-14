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طقس مستقر وامطار على غرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو غدًا الأربعاء 15/1/2020 في مصر

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:41 م
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طقس ممطر
طقس ممطر
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طقس مستقر وامطار على غرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو غدًا الأربعاء 15/1/2020 في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس الغد حالة من الإستقرار ويكون دافيء على معظم محافظات الجمهورية حتى شمال الصعيد بينما يكون شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح ويتكون الضباب على عدد من المناطق، ولرياح تكون معتدلة وشمالية غربية وتكون نشطة جهة الغرب، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار غرب البلاد، ويحدث اضطراب في الملاحة البحرية.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن الشبورة المائية تتكاثر صباحا على شمال البلاد، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار على بعض المناطق والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر، كما يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية.

وعن حالة البحرين فإن حركة الموج فى البحر المتوسط تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، وتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، ويصل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، بينما الرياح السطحية تكون شمالية شرقية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء
القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.

طقس مستقر وامطار على غرب البلاد.. تفاصيل حالة الجو غدًا الأربعاء 15/1/2020 في مصر
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