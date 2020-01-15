"الصدفة لعبت دورها".. لماذا دخلت ميرنا المهندس إلى المدافن قبل وفاتها

روت الفنانة الراحلة ميرنا المهندس قبل وفاتها بعام، موقفًا مرعبًا كانت قد تعرضت له أثناء سيرها ذات ليلة بالسيارة بعد الانتهاء من التصوير.



وقالت ميرنا في لقاءها في برنامج محدش بياكلها بالساهل عبر قناة المحور، وأوضحت أنها أثناء عودتها من التصوير تعطلت السيارة أثناء سيرها في مكان بجانب المدافن، وكان الظلام حولها من كل مكان ولايوجد نور حولها، وإذ بها تفاجأ بشخص يخرج لها من المكان ويحمل بيده زجاجة مياة وأعطاها لها وقال لها إنها بذلك ستشاهد الطريق الصحيح.



ولم تكن تعلم ميرنا حينها أنها ستذهب لهذا المكان ولكن بلا رجعة وسترحل عن عالمنا وتبكي القلوب عليها حتى هذه اللحظة.