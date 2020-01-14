أخبار برشلونة اليوم: كيكي يقرب البرسا من صفقة قوية ورئيس البلوجرانا يفجر مفاجأة حول إقالة المدرب الجديد ورسال مؤثرة من ميسي

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى رحيل ارنستو فالفيردي مدرب البارسا بعد خسارة السوبر الاسباني امام أتليتكو مدريد.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء الموافق 14 - 1 - 2020 :-





- كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية





قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدرب الاسباني سيتين حرم برشلونة في وقتٍ سابق من التعاقد مع اللاعب الاسباني فابيان رويز حينما كان اللاعب في ريال بيتيس، عقب أدائه في بطولة أوروبا تحت 21 سنة، وفوزه بجائزة أفضل لاعب حيث أعلن سيتين المدير الفني لنادي ريال بيتيس وقتها تفاصيل فشل انتقال فابيان رويز إلى برشلونة وقال: "عرض برشلونة دفع مليون يورو لضم فابيان إلى برشلونة B، ورفضت، أردناه في بيتيس".





- برشلونة يتفوق على ريال مدريد في سباق خارج الخطوط





تصدر نادي برشلونة لأول مرة قائمة أغنى الأندية في العالم بفضل تحقيق إيرادات بقيمة 840.4 مليون يورو خلال موسم 2018-2019، بحسب قائمة شركة "ديلويت" الاستشارية، وتجاوزت إيرادات برشلونة غريمه ريال مدريد الذي حقق 757.3 مليون يورو (بزيادة 1% في الموسم السابق حين بلغت 750.9 مليون).





- صحيفة إسبانية تكشف كواليس اللحظات الأخيرة لفالفيردي مع نجوم برشلونة





وفقاً لصحيفة Cuatro الإسبانية فإن فالفيردي اعتذر للاعبي برشلونة في غرفة تبديل الملابس على الاوقات السيئة التي حدثت، واضافت الصحيفة أن نجوم برشلونة أخبره بـشعورهم حول ما حصل وبانه لا يستحق مثل هذه النهاية.





- رئيس برشلونة: سيتم إقالة سيتين في هذه الحالة





قال بارتوميو في تصريحاته اليوم بالمؤتمر الصحفي: عقد كيكي سيتين حتى عام 2022 ، توجد انتخابات في عام 2021 ، يمكن للرئيس المنتخب ان يقيل كيكي في حال اراد ذلك لانه تم وضع هذا الشرط في العقد، ونجحت إدارة نادي برشلونة في التوصل لاتفاق مع كيكي سيتين لقيادة الفريق بشكل رسمي بعد إقالة فالفيردي من منصبه في الساعات الماضية الاخيرة.





- كيكي سيتين يحسم التعاقد مع بديل سواريز





قال كيكي سيتين في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: ما زلت في يومي الأول وهنالك عدة اشياء سنقوم بفعلها .. هذا الأمر لا يقلقني حالياً لأنه لدي عدة لاعبين مُميزين .. الشيء الهام هو فلسفة النادي قد نلعب بـ4/4/2 او 4/4/3، وهناك لاعب مهم للغاية مصاب (سواريز) ، لكن علينا أن نفكر في ما نقوم به.





- ميسي يكسر صمته ويعلق على رحيل فالفيردي





كتب الأسطورة ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" : "شكرا لكل شئ يا مستر ، واثق من نجاحك أينما تحط ، بجانب أنك محترف ممتاز أنت شخص طيب .. بالتوفيق وعناق"، وكان برشلونة أعلن رسميا أمس عن تعيين كيكي سيتين مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لإرنيستو فالفيردي.





- رئيس برشلونة يكشف سبب إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتين





أشار بارتوميو خلال المؤتمر الصحفي لتقديم كيكي سيتين مديرا فنيا جديدا لبرشلونة قائلا : "أريد أن اشكر سيتين على قبول التحدي، أنت تعرف أن برشلونة يواجه صعوباته، وأود أن أوجه الشكر لمستر فالفيردي على ما قدمه خلال المواسم الماضية مع برشلونة "، وأضاف رئيس برشلونة بارتوميو : "لدى سيتين أسلوب مميز في اللعب تميز به طول مسيرته".



