"الصحة" ترد على تصريح الوزيرة في جلسة الاستجواب بالبرلمان



وأشار المسئول، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزيرة الصحة رصدت نحو 150 مليون جنيه لتطوير المستشفى ضمن خطة "2019 – 2020"، حيث ستبدأ عملية التطوير الشهر المقبل وتستمر لمدة عام.



وعن تصريح وزيرة الصحة خلال جلسة الاستجواب بشأن أن 100% من أهالي بولاق الدكرور حصلوا على الخدمة الصحية، عقب، "مينفعش نسفه من الكلام"، مؤكدا أن كل أهالي بولاق الدكرور تم توقيع الكشف عليهم ضمن مبادرة 100 مليون صحة، وكل المواليد بالمنطقة وقع كشف ضعف السمع عليهم، معلقا: "مفيش طفل في بولاق الدكرور متكشفش عليه".



أوضح مسئول بوزارة الصحة، إن مستشفى بولاق الدكرور والتي تقدم بشأنها أحد النواب باستجواب لوزيرة الصحة، مهملة منذ أكثر منذ 17 عام، ولم يرصد لتطويرها أي مبالغ.