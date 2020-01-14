دوللى شاهين تستأنف تصوير فيلم "عيد جواز"

استأنفت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين، تصوير فيلمها السينمائى الجديد "عيد جواز" فى اللوكيشن الخاص بالعمل، وذلك بعد تقديمها لسلسلة من الحفلات الغنائية الناجحة مؤخرا.

وكانت دوللى شاهين قد وقعت عقود بطولة الفيلم بشكل رسمى الشهر الماضى والذى ينتمى إلى أعمال الرومانسية ويحمل اسم "عيد جواز".

الفيلم من انتاج أيمن زكى وتأليف السيناريست أسامة فهمى ومن إخراج احمد فهمى عبد الظاهر ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020 وتعود به دوللى الى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.

على جانب أخر انتهى مخرج العمل احمد فهمى عبد الظاهر من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالفيلم .