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سقوط 7 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالبدرشين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:35 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شن ضباط مباحث مركز البدرشين، عدة حملات أمنية لتطهير المنطقة من الخارجين عن القانون وتجار المخدرات وحائزي الأسلحة النارية الغير مرخصة.

وأسفرت جهود الحملات التي أُعدت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وشارك فيها العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن ضبط 7 تجار مخدرات وأسلحة نارية، عثر بحوزتهم على 4 أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المتهمين وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة المخدرات المتهمين البدرشين

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