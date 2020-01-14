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أهالي الصياد المفقود في مياه رأس غارب يطالبون بالبحث عن جثته

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:32 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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فقد منذ أربع أيام صياد آخر بمياة البحر الأحمر، وتحديدًا بالشواطئ الواصلة بين رأس غارب ورأس بكر بين محافظتى البحر الأحمر والسويس، وهو من المطرية بمحافظة الدقهلية، خلال رحلة صيد، وتم تحرير محضر بقسم شرطة عتاقة بالسويس، وتم تحويل المحضر لقسم شرطة رأس غارب بالبحر الأحمر، وجارٍ البحث عنه بمياه البحر الأحمر.

وكان قد وصل بلاغ من قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، لقسم شرطة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بفقدان صياد يدعى أحمد محمد الداوي، من منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية، وذكر زملاؤه الذين كانوا معه في المحضر إنهم أثناء إحدى رحلات الصيد سقط زميلهم من المركب مساء يوم السبت الماضى الساعة 11.30 مساءًا، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، مؤكدين أنهم بحثوا عنه جيدًا في المياه العميقة ولم يتم العثور عليه.

وناشد أصدقاء الصياد المسئولين بسرعة البحث عنه لاستخراج جثته حتى نتمكن من دفنها، موكدين أنه الإبن الوحيد لأسرته.
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الكلمات المفتاحية

مصر صياد راس غارب اخبار

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