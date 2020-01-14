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العراق وكندا يبحثان انسحاب القوات الأجنبية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:23 م
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عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
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بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، مع نظيره الكندي جاستن ترودو قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق، فيما اكد ترودو ضرورة وقف تداعيات الأزمة الحالية وإنهاء التوترات.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان له، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو"، مبينا انه "جرى التداول في تطورات الأحداث بالمنطقة وتجنب التصعيد، والعلاقات الثنائية والتعاون ضد الارهاب".
عبد المهدي "حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون ضد الارهاب".
 
وعن الأزمة الاقليمية بيّن رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق وسعيه لإبعاد التوترات والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتفادي خطرها وتركيز الجهود على محاربة داعش، الى جانب قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق".
 
فيما عبّر رئيس الحكومة الكندي عن "تطلع بلاده لإستمرار التعاون الثنائي وتوحيد الجهود ضد الارهاب"، مؤكدا "ضرورة وقف تداعيات الأزمة الحالية وإنهاء التوترات والعمل على التهدئة وعدم تعريض المنطقة والعالم لمخاطر الحرب".

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