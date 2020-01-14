العراق وكندا يبحثان انسحاب القوات الأجنبية

عبد المهدي "حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون ضد الارهاب".

وعن الأزمة الاقليمية بيّن رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق وسعيه لإبعاد التوترات والنزاعات العسكرية عن المنطقة وتفادي خطرها وتركيز الجهود على محاربة داعش، الى جانب قرار انسحاب القوات الاجنبية من العراق".