عبدالله الصاوي ينهي انضمام عمرو وأحمد سعد لـ"تيك توك" (صور)

أنضم الفنان عمرو سعد وشقيقه المطرب أحمد سعد إلى برنامج "تيك توك"، وقام كلا منهما بنشر فيديو فكرته تقوم على الكوميديا ليعلنا من خلاله للجمهور عن صفحتهما الرسمية بالإبلكيشن، وحرصا على نشر فيديوهاتهما عبر صفحاتهما على موقع "إنستجرام"، والفيديوهين إحداهما يظهر فيه أحمد سعد ليعلن عن صفحته وغضبه من خلال الأخبار التي تنتشر بشأن زواجه وطلاقه وفي الفيديو نفسه يظهر عمرو سعد بملابس أحمد "ويقول إيه القرف اللي جوايا ده"، وحقق مشاهدات تصل 2 مليون، والفيديو الأخر يظهر فيه عمرو بمفرده ويعلن عن صفحته ويقول "افتح يابني التيك توك أنا جيت".

وعلمنا تفاصيل انضمام النجمين عمرو وأحمد سعد إلى برنامج تيك توك، حيث كان التواصل من خلال الصحفي عبدالله الصاوي، الذي بدوره قام بعقد اجتماع لهما مع مدير تطوير محتوى تيك توك بالشرق الأوسط هاني محمد كامل، والمسئولة عن السوشيال ميديا ببرنامج تيك توك منة كامل، وخلال إجتماعهم تم توثيق صفحاتهما على تيك توك، إضافة إلى قيامهما بتصوير فيديو أحمد سعد الذي ظهر فيه عمرو، وعمل المونتاج له، حيث قام بذلك المخرج محمود شوقي.

كما قام عبدالله الصاوي بإبرام العديد من الإتفاقيات مع عدد من نجوم الفن في الوطن العربي حتى يتم انضمامهم إلى تيك توك، وقريبا سيتم الإعلان عن أسمائهم.

يذكر أن برنامج تيك توك أنضم له مؤخرًا عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم، تامر حسني وشيرين عبدالوهاب ومايا دياب وحسن الشافعي وعمرو سعد وأحمد سعد وعدد أخر من النجوم.