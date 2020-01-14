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ريم البارودي تنهار من البكاء على الهواء والسبب ميرنا المهندس

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:21 م
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ميرنا المهندس
ميرنا المهندس
لمياء علي
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انهارت الفنانة ريم البارودي من البكاء على الهواء مباشرة وذلك بعدما تذكرت صديقتها ميرنا المهندس وتأثرت بشكل كبير.

وكشفت ريم خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو الليثي عن  أنها كانت صديقتها المقربة ةلكن حصل بعض الخلافات بينهما لفترة، مؤكدة أنها ندمت على هذه الفترة التى حصلت القطيعة بينهما.

وعلقت ريم وقالت: أقول لميرنا وحشتينى أوى، كنا أصحاب جدا لدرجة ان الناس قالولى إنى شبهها أوى، كانت مسميانى الصاحبة الفاتح للشهية بسبب الضحك والهزار والأكل".

وأضافت: "قبل وفاتها بسنة كان فى خلافات ما بينا وقبل ما تموت طلبت انها تشوفنى، وكنت فى بيروت مع أحمد سعد، بصور برنامج، وبعدين كلمنى أمير شاهين، صديق مشترك بينى وبينها وقالى إنها تعبانة جدا، قولتله لأ مش عاوزه أشوفها، قالى ازاى، قول له لأ بردو"، بعدها كلمنى عمر المهندس أخوها بس كان الزعل مش مخلينى مستوعبة، ونزلنا من بيروت عليها فى المستشفى وقعدت أخر 4 أو 5 يام قبل موتها".

واختتمت ريم: "ندمت على كلام وزعل على الفاضى، علاقتنا كانت أكبر إننا نزعل من بعض، لحد دلوقتى بروح أزور قبرها وأدعيلها".
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