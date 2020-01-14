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بعد دعمه من مالمو.. التونسي إخوان ينافس في القائمة النهائية لجوائز الأوسكار

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:18 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت أكاديمية علوم وفنون الصورة الأمريكية عن القائمة النهائية للخمسة أفلام المتنافسة على جائزة أحسن فيلم قصير ضمن جوائز الأوسكار الثانية والتسعين، ومن بينها فيلم "إخوان" للمخرجة التونسية مريم جوبير

وكان "إخوان" قد شارك كمشروع قيد التنفيذ في سوق ومنتدى مهرجان مالمو للسينما العربية لعام 2017، ونال منحة التطوير المقدمة من "فيلم في سكونه" لدعم الشراكات الإنتاجية العربية السويدية، ممثلة في المنتج التونسي حبيب عطية  والشريك السويدي أندريس روكسين (لايكا فيلم).

وفي عام 2019 عاد "إخوان" ليشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان مالمو وينال جائزة أحسن فيلم قصير بالمهرجان. كما و شاركت مريم جابر في سوق ومنتدى مالمو مجددًا خلال ذات العام بمشروع فيلمها الروائي الطويل الأول "أمومة"، والذي يعد امتدادًا للفيلم القصير.

ويُعلن الفيلم الفائز بالأوسكار خلال الحفل السنوي الضخم الذي يقام هذا العام مساء 9 فبراير في مسرح دولبي بهوليوود.

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