مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب



"ماذا لو صعدت على المسرح وأصبحت بطل المشهد !... وعايشت أحداث مختلفة ؛ شعرت بالخوف أو المرض أو الصراع أو الغيرة....ماذا لو سلطت الإضاءة الصفراء على تلك الأحداث لتراها من زاوية جديدة ؟

الأصفر يشير للعواطف.. الأصفر يبعث رسائل بالخوف والضعف وأحيانا المرض!!!! وعلى النقيض، الأصفر هو لون الشمس التي تسلط إضاءتها علي الكون مفجرة فينا إحساس الانطلاق والإبداع والتفاؤل.... ؟ هذه هي الحياة، مليئة بالتناقض دوما !



والآن تم تسليط الضوء الأصفر لنبدأ رحلتنا... فهذا ما ستعيشه مع مجموعة قصص تُقدمها برؤية غير مألوفة وزاوية جديدة الكاتبة مريم أنيس، زاوية يغلف فيها الخيال بروح الواقع، فهي زاوية صفراء!".



أما كتاب "خواطر إنسانية" صادر عن دار نشر الفراعنة، وهو عبارة عن مجموعة من الخواطر والقصص، منها: "سلف ودين"، و"وصية أم".



وتقول الكاتبة في مقدمته



"كتاب يحكي واقع ويسجل أحداث قد لا تبدو مثالية لأنها حقيقية، المثالية هي سراب نحاول أن نلاحقه ولكن دون جدوى... تشعر أن كل كلمة في الكتاب تهمس في أذنك: هذا ما كنت أشعر به وهناك من عبر عني"



تحتفل الكاتبة الشابة مريم أنيس توفيق بتوقيع كتابي "الزاوية الصفراء"، و"خواطر إنسانية"، وذلك يوم الجمعة ٣١ يناير المقبل، ضمن فاعليات الدورة الحادية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.كتاب "الزاوية الصفراء" صدر عن دار نشر الحسيني الثقافية، وهو عبارة عن مجموعة قصصية، منها: "الغرفة المرعبة، الأريكة الملعونة، الأشباح، مدينة العوانس، نظرية المكعبات".وتقول الكاتبة في مقدمتها