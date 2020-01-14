Advertisements
Advertisements
Advertisements

مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:48 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
تحتفل الكاتبة الشابة مريم أنيس توفيق بتوقيع كتابي "الزاوية الصفراء"، و"خواطر إنسانية"، وذلك يوم الجمعة ٣١ يناير المقبل، ضمن فاعليات الدورة الحادية والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

كتاب "الزاوية الصفراء" صدر عن دار نشر الحسيني الثقافية، وهو عبارة عن مجموعة قصصية، منها: "الغرفة المرعبة، الأريكة الملعونة، الأشباح، مدينة العوانس، نظرية المكعبات".

وتقول الكاتبة في مقدمتها

"ماذا لو صعدت على المسرح وأصبحت بطل المشهد !... وعايشت أحداث مختلفة ؛ شعرت بالخوف أو المرض أو الصراع أو الغيرة....ماذا لو سلطت الإضاءة الصفراء على تلك الأحداث لتراها من زاوية جديدة ؟
الأصفر يشير للعواطف.. الأصفر يبعث رسائل بالخوف والضعف وأحيانا المرض!!!! وعلى النقيض، الأصفر هو لون الشمس التي تسلط إضاءتها علي الكون مفجرة فينا إحساس الانطلاق والإبداع والتفاؤل.... ؟ هذه هي الحياة، مليئة بالتناقض دوما !

والآن تم تسليط الضوء الأصفر لنبدأ رحلتنا... فهذا ما ستعيشه مع مجموعة قصص تُقدمها برؤية غير مألوفة وزاوية جديدة الكاتبة مريم أنيس، زاوية يغلف فيها الخيال بروح الواقع، فهي زاوية صفراء!".

أما كتاب "خواطر إنسانية" صادر عن دار نشر الفراعنة، وهو عبارة عن مجموعة من الخواطر والقصص، منها: "سلف ودين"، و"وصية أم".

وتقول الكاتبة في مقدمته

"كتاب يحكي واقع ويسجل أحداث قد لا تبدو مثالية لأنها حقيقية، المثالية هي سراب نحاول أن نلاحقه ولكن دون جدوى... تشعر أن كل كلمة في الكتاب تهمس في أذنك: هذا ما كنت أشعر به وهناك من عبر عني"
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
مريم أنيس توفيق توقع "الزاوية الصفراء" و"خواطر إنسانية"..٣١ يناير بمعرض الكتاب
Advertisements

أخبار تهمك

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

منذ 41 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: شرط بوطيب للرحيل.. التفاوض مع حسام حسن.. مفاجأة في قائمة مباراة الجونة

منذ 34 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

منذ ساعة و 22 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ ساعة و 21 دقيقة

خالد أبو بكر يكشف سبب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
10:16 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

10:15 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

09:35 م

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status