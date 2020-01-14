أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: شرط بوطيب للرحيل.. التفاوض مع حسام حسن.. مفاجأة في قائمة مباراة الجونة

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 14 يناير العديد من الأخبار والابناء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها شرط بوطيب للرحيل عن الفريق والتفاوض من جديد مع نجم سموحة والكشف عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة وغيرها من الأخبار الهامة.









أهم أخبار نادي الزمالك اليوم





الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

فجرت تقارير صحفية مفاجأة مدوية عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع مهاجم سوبر لقيادة هجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تراجع مستوي مهاجمي الفريق بالموسم الحالي باستثناء المهاجم الشاب مصطفي محمد والذي يقدم أداء رائع رفقة الفريق.









وأشارت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك دخلت في مفاوضات جادة مع مسئولي نادي سموحة من أجل التعاقد مع حسام حسن خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد رحيل الجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، وتعيين حمادة صدقي مدربًا للفريق السكندري.









الزمالك يرفض التفريط في صفثة أسامة جلال

يضع مسئولو نادي الزمالك إسم أسامة جلال مدافع فريق إنبي ضمن الأولويات للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ويرغب الزمالك في ضم اللاعب بداية من الموسم الجديد بسبب عدم وجود مكان في قائمة الفريق.





ويتولى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ملف الصفقة والمفاوضات مع إدارة إنبي.









أخر أخبار نادي الزمالك اليوم





شرط خالد بوطيب للرحيل عن الزمالك

حسم المغربي خالد بوطيب مهاجم فريق الزمالك قراره بشأن فسخ التعاقد مع النادي في الفترة المقبلة.





ويرغب الزمالك في استغلال البند الموجود في عقد بوطيب بفسخ التعاقد بعد الموسم الثاني دون تحمل أعباء مالية إضافية، وعرضوا على اللاعب التنازل عن المستحقات المتبقية له لكنه رفض.





ووضع اللاعب شرطا أساسيا للموافقة على فسخ العقد مع الزمالك وهو تقاضي باقي مستحقاته حتى الموسم الثاني كاملة.





قائمة الزمالك لمواجهة الجونة

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى





محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حازم إمام – أحمد عيد – عبد الله جمعة في خط الدفاع





طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما – مصطفى فتحي – إسلام جابر في خط الوسط





مصطفى محمد – عمر السعيد في خط الهجوم









موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الجونة غدا الأربعاء 15 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.