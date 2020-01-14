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خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:22 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو.

حيث شهدت تدريبات فريق ريال مدريد، عودة الويلزي جاريث بيل بعد تعافيه من الإصابة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيل قد شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي استعدادا للقاء إشبيلية.

وتابعت الصحيفة، أن كريم بنزيما ما زال يواصل التعافي من الإصابة والتدريب على العشب منفردا.

وواصلت الصحيفة، أن تدريبات الفريق شهدت غياب كل من إيدين هازارد وماركو أسينسيو بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب لوكا يوفيتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.

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