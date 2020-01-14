في ذكري عيد ميلاد ميرنا المهندس.. حياة صعبة بين مرضها ومسيرتها الفنية

تعتبر الفنانة ميرنا المهندس، من جميلات السينما المصرية بشكل عام، وتمتلك مسيرة سينمائية قصيرة حيث قامت بتقديم العديد من الأعمال الفنية، منها الدراما، والسينما، والاعلانات وتميزت فى دور صغير من مسلسل "ضمير أبلة حكمت" مع الفنانة القديرة فاتن حمامة سنة ١٩٩١ .





وفى هذا التقرير يستعرض لكم " الفجر الفنى "، أبرز المحطات للفنانة ميرنا المهندس خلال مشوارها فى الوسط الفني:



ولدت الفنانة ميرنا المهندس في القاهرة 3 مايو 1976، وتميزت في الأدوار العديدة ولكن توقفت العمل عن الوسط الفني بسبب تعرضها لأزمة صحية صعبة ألا وهو سرطان القولون، وعادت بالعمل الي فيلم "الأكاديمية" تم تعرضت لمشاكل صحية صعبة في عام 2015، وتوفيت 5أغسطس 2015، أثناء إجراء عملية جراحية بالمركز الطبي العالمي .



دخلت الفنانة ميرنا المهندس الوسط الفني بعد مشاركتها فى مسلسل " ضمير أبلة حكمت":



‏حيث شاركت الفنانة ميرنا المهندس فى مسلسل"ضمير أبلة حكمت"، وأثارت ضجة كبيرة وسط جمهورها، ولفت الأنظار إليها لظهورها فى دور بطولى مميز،فى عام 2009،من بطولة نادر حمدي، أحمد الشامي، علا غانم، إخراج إسماعيل فاروق .



الافلام التي شاركت فيها



فيلم" يوم ما إتقابلنا"من بطولة علا غانم، أحمد عزمي، محمود حميدة، راندا البحيري، إخراج إسماعيل مراد، فيلم"العيال هربت" بطولة حمادة هلال، بشري، ماجد الكدواني، محمد نجاتي، إخراج مجدي الهواري، فيلم " أيظن" بطولة حسن حسني، مي عز الدين، حميد الشاعري، إخراج أكرم فريد، فيلم" عبده مواسم" بطولة محمد لطفي، مها أحمد، علا غانم، إخراج وائل شركس، فيلم" جيران السعد" من بطولة سامح حسين، سليمان عيد، ويزو، إخراج تامر بسيوني .



المسلسلات التي شاركت فيها



مسلسل"سعد اليتيم" من بطولة ياسر جلال، سميحة ايوب، دلال عبد العزيز، إخراج جمعة بدران، مسلسل" أرابيسك" بطولة صلاح السعدني، حسن حسني، لوسي، تأليف اسامة انور عكاشة، مسلسل" ساكن قصادي" بطولة محمد رضا، عمر الحريري، إخراج إبراهيم الشقتقيري، مسلسل" يوميات ونيس"بطولة محمد صبحي، سعاد نصر، إخراج أحمد بدر الدين، مسلسل" أحلام عادية" بطولة يسرا، خالد زكي، خالد صالح .



توفيت الفنانة ميرنا المهندس، بعد مرور أزمة صحية كبيرة بمرض السرطان القولون عن عمر يناهز 39 عاما .