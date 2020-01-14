أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

شهد نادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020، العديد من الأخبار والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها آخر المستجدات بخصوص الصفقة الثانية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 14 / 1 / 2020:-





نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء





1- مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا





أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قامة فريقه لمواجهة طنطا غدا.





ويستضيف الأهلي نظيره طنطا في السابعة والنصف مساء غد الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة الأهلي كلًا من :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي – مصطفى شوبير.





الدفاع: رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر ابراهيم – علي معلول- أحمد فتحي – محمد هاني – محمود وحيد.





الوسط: عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد الشيخ – حسين الشحات – جيرالدو – محمود عبد المنعم كهربا.





الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن – وليد أزارو- مروان محسن.





2- سيسكا صوفيا يغلق الباب في وجه الأهلي حول ضم سوي





أغلق نادي سيسكا صوفيا البلغاري اليوم الباب في وجه النادي الأهلي، نحو ضم المهاجم الجامبي علي سوي في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





ورفض النادي البلغاري بيع سوي للأهلي في الوقت الحالي، في ظل مساعي الأهلي للتعاقد مع مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأصدر النادي اليوم بياناً رسمياً، يفيد بأن سوي ليس للبيع في الوقت الحالي بأي ثمن، ليتم غلق الباب في وجه الأهلي، الذي عليه أن يتوجه لأهداف أخرى في السوق.





وقال نادي سيسكا في بيان على موقعه الرسمي اليوم: " تلقينا ثلاثة عروض قوية لضم سوي في يناير الجاري".





وتايع البيان: " علي سوي لليس للبيع بأي ثمن، ليس ضمن قائمة المعروضين للبيع حالياً".





وأتم البيان: " علي سوي لاعب هام لنا وأحد أعمدة الفريق، هو جزء أساسي من الفريق ونعتمد عليه لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".





أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء





3- الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة





تمكن مسئولو النادي الأهلي من الحصول على موافقة صفقة هجومية مميزة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوف الفريق.





ودخل مسئولو النادي في مفاوضات مع المهاجم السنغالي أليو بادجي لاعب فريق رابيد النمساوي للتعاقد معه بالميركاتو الشتوي لتعزيز الخط الهجومي.





وخاض الاهلي سلسلة من المفاوضات مع السنغالي أليو بادجي بعد طلب من المدرب السويسري رينيه فايلر والذي تابع اللاعب عن طريق الفيديوهات.





ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تقديم النادي الأهلي عرض رسمي للنادي النمساوي للحصول على خدمات السنغالي أليو بادجي في يناير الجاري.





تعرف أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم





4- خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي





تلقى المدرب السويسري لفريق النادي الأهلي رينيه فايلر خبراً صادماً، قبل مواجهة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وكشف الجهاز لطبي للأهلي، أن جناح الفريق رمضان صبحي لن يكون متاحاً قبل مباراة النجم الساحلي، والتي تعد مباراة فاصلة في مشوار الأهلي للصعود للدور ربع النهائي.





وطلب فايلر من الطاقم الطبي لللأهلي سرعة تجهيز رمضان صبحي للمباراة، نظراً لحاجة الأهلي الماسة لجهود جميع اللاعبين في المباراة المرتقبة.





إلا أن الجهاز الطبي للفريق شدد على عدم إشراك رمضان في المباراة، والإنتظار حتى يتعافى من إصابته بشكل كامل، لكي لا تتفاقم إصابته.





5- المحاولة الأخيرة.. فايلر يطالب إدارة الأهلي بحسم الصفقة الكبرى





تقدم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لنادى الأهلى، بطلب جديد لجهاز الكرة بنادى الأهلى، حيث طالبهم بتجديد المفاوضات مع النيجيرى بليسينج إليكى، وخوض أخر محاولة من المفاوضات مع إدارة لوزيرين.





وجاء طلب فايلر بعد رفض إدارة سيسكا صوفيا البلغارى بيع المهاجم الجامبى على سوى للأهلى، بعد مفاوضات قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالساعات الماضية.





وطلب فايلر محاولة ضم إليكى من جديد خصوصا أنه لديه ثقة كبيرة فى إمكانيات اللاعب، كما لا يمانع المهاجم النيجيرى خوض تجربة فى الدورى المصرى.





وكانت مفاوضات الأهلى مع لوزيرين السويسرى قد تعثرت فى الساعات الماضية، لعدم وصول الطرفين لاتفاق بشأن الأمور المادية.





أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء





6- مهاجم سنغالي يدخل دائرة ترشيحات الأهلي





اقتحم اسم جديد قائمة الترشيحات التي تتوالى على مجلس إدارة النادي الأهلي، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم خط هجومه بعدما ظهر مهاجمي الفريق بشكل متواضع منذ بداية الموسم الحالي.





ورشح بعض الوكلاء السنغالي أليو بادجي مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوي، من أجل الحصول على خدماته خاصةً أنه يمتلك من العمر 22 عامًا، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يتمتع بها.





وينتهي عقد بادجي مع رابيد في صيف عام 2022، حيث شارك مع فريقه في 34 مواجهة منذ انضمامه في العام الماضي، وسجل 9 أهداف وصنع ثلاث أهداف لزملائه.





وتعثرت مفاوضات نادي الأهلي مع الجامبي علي سوي مهاجم نادي سيسكا صوفيا البلغاري لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.





ويواجه الأهلي أزمة في مطالب سيسا البلغاري المادية بعد أن طلب 5 ملايين يورو لضم اللاعب بينما توقف عرض القلعة الحمراء عند 4 ملايين فقط.



