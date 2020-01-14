Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:15 م
Advertisements
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي ماهر حلمى
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن الإسباني كيكي سيتين المدير الفني الجديد لنادي برشلونة يسعي لضم النجم الاسباني فابيان رويز لاعب نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدرب الاسباني سيتين حرم برشلونة في وقتٍ سابق من التعاقد مع اللاعب الاسباني فابيان رويز حينما كان اللاعب في ريال بيتيس، عقب أدائه في بطولة أوروبا تحت 21 سنة، وفوزه بجائزة أفضل لاعب حيث أعلن سيتين المدير الفني لنادي ريال بيتيس وقتها تفاصيل فشل انتقال فابيان رويز إلى برشلونة وقال: "عرض برشلونة دفع مليون يورو لضم فابيان إلى برشلونة B، ورفضت، أردناه في بيتيس".


وأضاف المدير الفني لنادي برشلونة الحالي "عندما وصلت إلي ريال بيتيس رأيت إمكانيات فابيان رويز وقررنا الإبقاء عليه، كان يحتاج إلى تطوير بعض الأشياء، لكن كانت لديه قدرة مذهلة على التعلم نابولي ضمه مقابل 30 مليون يورو، وهو رقم أقل من قيمته الحقيقية".


يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية و الأوربية قد ذكرت أن النجم الاسباني فابيان رويز قريب من الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ولكن سيكون هناك منافسة قوية من قبل نادي ريال مدريد الإسباني وبرشلونة الاسباني بالإضافة إلي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

منذ ساعتين

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: شرط بوطيب للرحيل.. التفاوض مع حسام حسن.. مفاجأة في قائمة مباراة الجونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ أقل من نصف ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ 33 دقيقة

خالد أبو بكر يكشف سبب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو

منذ ساعة و 9 دقيقة

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

منذ ساعة و 15 دقيقة

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

منذ 34 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
10:16 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

10:15 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

09:35 م

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status