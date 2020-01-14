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الحماية المدنية تواصل السيطرة على حريق عائمة بكورنيش الجيزة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:15 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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يواصل رجال الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عمليات السيطرة على حريق هائل شب في عائمة على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم بمنطقة الجيزة.

تلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى العائمات المطلة على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

دفع مدير الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران، ومحاصرة ألسنة اللهب، وجار السيطرة على الحريق بالتنسيق مع لنشات الإطفاء النهري وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
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الكلمات المفتاحية

كورنيش النيل عائمة حريق العامة للحماية المدنية

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