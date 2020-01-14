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مجلس النواب الأمريكي يهدد بإصدار أمر استدعاء لبومبيو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:56 م
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مايك بومبيو
مايك بومبيو
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هدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل بإصدار أمر بمثول وزير الخارجية مايك بومبيو أمام اللجنة إذا لم يقدم معلومات بشأن السياسة المتعلقة بإيران، والأمر الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشن الهجوم الذي أسفر عن قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وقال إنجل الديمقراطي في تصريحات لدى بدء جلسة تم توجيه دعوة لترامب للإدلاء بشهادته خلالها ولكنه لم يحضر "إذا لم يتعاون الوزير بومبيو مع اللجنة سنفكر حينئذ بشكل جدي جداً في اتخاذ إجراء آخر في المستقبل يشمل طلب استدعائه".



وأضاف إنجل أنه سيبعث برسالة اليوم الثلاثاء، إلى بومبيو ووزير الدفاع مايك إسبر من أجل الحصول على معلومات بشأن ذلك الهجوم.



وكانت اللجنة التي يرأسها ديمقراطيون قالت الأسبوع الماضي إنها دعت بومبيو للإدلاء بشهادته في الوقت الذي حث فيه أعضاء الكونغرس إدارة ترامب على تقديم المزيد من المعلومات بشأن قتل قاسمي هذا الشهر.



وامتنعت وزارة الخارجية عن التعليق. وكان بومبيو في زيارة لكاليفورنيا.



وقال النائب الجمهوري البارز مايك مكول في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تاريخ سليماني الذي يشمل عمليات عدائية ضد المصالح الأمريكية يبرر هذا الهجوم لكنه أضاف أن الإدارة يمكن أن تكشف النقاب عن مزيد من المعلومات عن هذه القضية.



وأقر مجلس النواب يوم الخميس مشروع قرار يمنع ترامب من القيام بعمل عسكري آخر ضد إيران.



وقال إنجل في افتتاح الجلسة، "أعتقد أن الإدارة لم تكن واضحة مع البلاد أو الكونغرس".



ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع القرار الخاص بسلطات الحرب هذا الأسبوع.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب الأمريكي مايك بومبيو ترامب استدعاء

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