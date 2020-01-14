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نشرة حوادث الفجر: انتحار طالب الشروق وبراءة ريهام سعيد
الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:00 م
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هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
الداخلية ترد على الإدعاءات الأمريكية بشأن وفاة المسجون مصطفى قاسم
رد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية من إدعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.
الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق
تواصل نيابة الشروق، التحقيق في واقعة انتحار طالب بالجامعة البريطانية، داخل سيارته أمام منزله بالشروق.
بعد 16 عاما.. مجلس الدولة يعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بالأزهرية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٤، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.
براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة
برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلًا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.
الداخلية ترد على الإدعاءات الأمريكية بشأن وفاة المسجون مصطفى قاسم
رد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية من إدعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.
الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق
تواصل نيابة الشروق، التحقيق في واقعة انتحار طالب بالجامعة البريطانية، داخل سيارته أمام منزله بالشروق.
بعد 16 عاما.. مجلس الدولة يعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بالأزهرية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٤، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.
براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة
برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلًا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.
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