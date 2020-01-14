Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة حوادث الفجر: انتحار طالب الشروق وبراءة ريهام سعيد

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 10:00 م
Advertisements
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
Advertisements
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

الداخلية ترد على الإدعاءات الأمريكية بشأن وفاة المسجون مصطفى قاسم
رد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية من إدعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.

الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق
تواصل نيابة الشروق، التحقيق في واقعة انتحار طالب بالجامعة البريطانية، داخل سيارته أمام منزله بالشروق.

بعد 16 عاما.. مجلس الدولة يعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بالأزهرية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بأحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٤، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.

براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة
برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة، الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلًا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة مصطفى قاسم ريهام سعيد الشروق الداخلية

أخبار تهمك

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

منذ 37 دقيقة

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: شرط بوطيب للرحيل.. التفاوض مع حسام حسن.. مفاجأة في قائمة مباراة الجونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمواجهة طنطا غدًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فايلر يفاجئ صالح جمعة قبل لقاء طنطا

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

منذ 36 دقيقة

"نطلع فاصل".. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 3 ساعات

الرسالة الأخيرة لمنتحر الجامعة البريطانية في الشروق

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خبر سار لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

عاجل.. كواليس اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يرصد التعاقد مع حسام حسن

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

منذ ساعة و 17 دقيقة

الماركا: إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

منذ يوم

خالد أبو بكر يكشف سبب رفض حفتر التوقيع على اتفاق موسكو

منذ ساعة و 12 دقيقة

لماذا تمت إقالة فالفيردي؟.. رئيس برشلونة يُجيب

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

نيابة القاهرة: حبس المتهم بقتل "طالب الشروق" 4 أيام.. وتأمر بضبط 6 آخرين

الهضبة يشعل حفل شم النسيم بالشروق (صور)

نشرة حوادث "الفجر": 14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد.. وبلاغ يكشف تورط سيدة في اختطاف الأطفال وتشغيلهم بالتسوق

تعليق غير متوقع من ريهام سعيد على حملة رضوى الشربيني لمواجهة السمنة

ننشر أسماء المتوفين في حادث احتراق سيارة بالشروق

نشرة "حوادث الفجر".. رحلة الأمن العام في تحرير نجل نائب المنوفية.. وننشر أسماء المتوفين في احتراق سيارة بالشروق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المفبلة؟

الأكثر قراءة
10:16 م

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة قبل مواجهة النجم الساحلي.. الاقتراب من ضم الصفقة الكبري.. موعد مباراة الأهلي ضد طنطا في الدوري المصري

عاجل.. الأهلي يحصل على موافقة الصفقة المنتظرة

06:39 م

تعرف على سبب وفاة نجل الدكتورة مايا مرسي

09:35 م

كيكي سيتين يقرب برشلونة من صفقة ذهبية

10:15 م

خبر صادم لفايلر قبل مواجهة النجم الساحلي

08:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status