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غدا.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالدير الأبيض في سوهاج

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 09:56 م
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في الساعة السابعة من مساء غدًا الأربعاء، عظتهٌ الأسبوعية من الدير الأبيض والمعروف بدير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي في محافظة سوهاج.

وعقب الإنتهاء من العِظة، َيلتقي قداسته مع مَجمع رٌهبان الدير، ثم تَسبحه من الدير ذاته.

يأتي ذَلك في إطار زيارة قداسة البابا تواضروس الرعوية إلى إيبارشيات محافظة سوهاج، والتي بدأت يوم السبت الماضي وتنتهي غدًا الأربعاء، حَيث تُعد هي الزيارة للمَرة الأولىَ لقداستهٌ عُقب إعتلاَءه علي الكُرسي المُرقسي.

ويُشار اليَ أن زيارة قداسة البابا اليَ دير الأنبا شنودة بالجبل الغربي بسوهاج هِي المَحطةٌ الأخيرةُ ضمن برنامج زيارته الرعوية إلى سوهاج.

كان قداسة البابا قد زار صباح اليوم إيبارشية طما، حيث كان في استقبال قداسته فريق كشافة كاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي، بطما في محافظة سوهاج.

وعزفت فرق كشافة المطرانية، موسيقاها المميزة، ترحيبًا بقداسته، وتقدم خورس الشمامسة، موكب قداسة البابا بألحان الفرح، وعلت أصوات "الزغاريد" والتصفيق لدى دخول قداسته إلى صحن الكنيسة.

ودشن البابا تواضروس، فور وصوله، مذابح كنيسة الشهيدة دميانة بكاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، وأيقونة شرقية الهيكل (الباندوكراطور) بالكنيسة نفسها.
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الكلمات المفتاحية

عظتهٌ الأسبوعية سوهاج الدير الأبيض البابا تواضروس الثاني

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